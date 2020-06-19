Alanyaspor'un Antalyaspor'u 4-0 yenerek finale çıktığı maç sonrası Erol Bulut'un paylamışımı en çok konuşulan konulardan biri oldu. Erol Bulut'un paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Genç çalıştırıcının çalışma odasında Alanyaspor’un Galatasaray’ı Ziraat Türkiye Kupası’nda elediği maçta atılan golün ardından yaşanan sevinç fotoğrafı asılıydı. Akdeniz ekibi 12 Şubat’ta oynanan maçta sarı kırmızılılara 3-1 mağlup olmuş ama skor avantajıyla tur atlamıştı.

Fatih Terim’e karşı yapılan o sevinç hareketi günlerce konuşulmuş ve gündem yaratmıştı. Erol Bulut’un o anın fotoğrafını çalışma odasına asması takipçilerinin ilgisini çekti.

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Mahmut Recevik'ten tepki...

Sarı-Kırmızılı yönetci Mahmut Recevik sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Erol Bulut'a tepki gösterdi...

Mahmut Recevik'in paylaşımı!

Fatih Terim hocam büyüksün.

Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa ve bundan başka bir yere mesaj veriliyorsa ...

Sen 45 yaşındayken kazandığın nice şampiyonlukları ve Uefa kupasını düşününce Saolasın varolasın nurolasın İmparatorum benim







