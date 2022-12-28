Galatasaraylı yönetici istifa mı etti? Açıklama geldi...

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Cibara, ''Artık yükseliş döneminin başladığını düşünüyorum. Futbolda iyi bir gidişatı sürdüreceğiz. Basketbol ve Voleybolda maalesef son 1 hafta içerisinde çok fazla sakatlık verdik. Hepsinin üstesinden geleceğiz'' dedi.









NE İSTİFA NE DE GÖREVDEN ALMA...

Mehmet Cibara, ''Başkan Dursun Özbek, İstanbulspor maçından sonra Cemal Özgörkey'le ilgili ortaya atılan iddialar konusunda açıklama yapacaktı; ama maç çok zorlu geçti. Rahat alacağımız maçı son anda kurtardık. Okan Kocuk'un kurtarışı olmasa bambaşka şeyler konuşulacaktı. O heyecanda başkan da açıklama yapamadı. Ne Cemal Özgörkey görevden ayrılır ne de başkan böyle bir görevden alınma için girişimde bulunur. Colombus projesi çok detaylı bir proje. Bunun içinde Dijital AŞ, Mağazacılık AŞ ve Pazarlama AŞ olmak üzere üç ana unsur var. 3 hafta önce bu şirketlerin yöneticileri yönetim kurulunda bir sunum yaptı. 1 senelik projeksiyonlar yansıtıldı. Pazarlama AŞ içerisinde etkinlikler çok fazla olduğu için Colombus ve pazarlamanın buna yetişemediği görüşü hâkim oldu ve bir şekilde mecraların ayrılmasına karar verildi. Bunun için de Sportif İşbirliği Komitesi adı altında komite kuruldu. Bu komite içerisinde ben de varım Erden Timur da var. Eray Yazgan da var. Muhasip üye de genel sekreter de var. Hepimizi yoğunlaşarak bu grubu kurduk. Bu grubun başına da başkan yardımcılarından Niyazi Yelkencioğlu geldi. Bir profesyonel kadro da kurduk bu komite için. Profesyonel kadronun başına da eski başkanlarımızdan Mehmet Cansun'un oğlu Naci Cansun'un getirilmesine karar verdik. Konu bundan ibarettir. Kimse görevden ayrılmadı. Ne Cemal Özgörkey istifa etti ne de görevden alındı. Böyle bir şey yok. İşin doğrusu bu'' şeklinde konuştu.





GALATASARAY'I KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR

Cibara, ''Bu istifa iddialarının ortaya çıkmasının bir te nedeni var, o da Galatasaray 'ı karıştırmak ve engellemek. Dünya Kupası bitti, Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor. Futbolda olduğu gibi basketbolda da bir şahlanma var. Mecidiyeköy'deki Leo projesi, Kemerburgaz ve salonla ilgili güzel gelişmeler sonrası hemen Galatasaray'ı aşağıya çekme çabası başladı'' ifadelerini kullandı.





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SPOR SALONU VE KÜLTÜR SARAYI

Yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara, Galatasaray'ın yeni spor salonuyla ilgili olarak ise ''Spor salonuyla ilgili avam çalışması yapılıyor. Mart ayında açıklanacak. Avrupa'daki eksik tesislerimiz tek merkezde toplanacak. Artık Galatasaraylılar, yüzme kursu için sabah 6'da kalkıp çocuklarını Burhan Felek Spor Salonu'na götürmek zorunda kalmayacaklar. Ya da su topu için Kalamış'a götürmek zorunda kalmayacak. Amatör spor branşlarımızı üstleneceği bir yer olacak. Ayrıca bu salonda kültürel etkinliklere ağırlık verilecek. Kültür Sarayı işlevi görecek. Bu salon Seyrantepe'de olacak, stadın yanında, Mart'ta bu proje açıklanır'' dedi.