Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı formasını giyen milli oyuncu Meryem Boz’un, hayatını kaybeden babası Mümin Boz’un cenazesi toprağa verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören 76 yaşındaki Mümin Boz, dün gece vefat etti.

Mümin Boz’un naaşı, Cünudiye Camisi’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık’ta defnedildi.

Cenaze törenine Meryem Boz ve yakınları ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray HDI Sigorta takımının teknik heyeti ve oyuncuları, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

AA