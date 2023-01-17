Galatasaraylı Victor Nelsson: Hücumda daha iyi olacağım

Süper Lig 'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Aslan, Alanyaspor 'u, Victor Nelsson ve Dries Mertens'in attığı gollerle 2-1 devirdi. Akdeniz ekibinde Ivan Cavaleiro'nun tek sayısı tur için yeterli olmadı.





'Daha iyi oynayabilirdik'

Son düdüğün ardından karşılaşmanın gol perdesini açan Victor Nelsson açıklamalarda bulundu. Mutlu olduğunu söyleyen Danimarkalı stoper, "Çeyrek finaldeyiz. Daha iyi oynayabilirdik. Ama Alanyaspor da iyi oynadı tebrik ediyorum onları" dedi.





'Her geçen gün daha tehlikeli oluyoruz'

Attığı golle ilgili de konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Duran toplarda her geçen gün daha tehlikeli oluyoruz. İdmanlarda çalışıyorum ve hücumlarda da daha etkili olmak istiyorum. Kendime bu alanda hedef koydum. Hücumda da iyi olacağım" ifadelerini kullandı.