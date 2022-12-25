Galatasaraylı Victor Nelsson: Daha iyi olabilirdik

Süper Lig 'in 15. haftasında Galatasaray , İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi oluşturan Cim Bom müthiş bir hava yakaladı.





Aslan'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da son düdüğün ardından galibiyeti değerlendirdi. Kazandıkları ve lider oldukları için mutlu olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "İkinci yarı daha iyi olabilirdik. İkinci yarı daha iyi olan taraf İstanbulspor'du. Ligdeki en iyi takımın yapacağı şey, iyi oynamadığı zaman bile kazanmaktır" açıklamasında bulundu.











