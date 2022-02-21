Galatasaraylı Valentine Ozornwafor korkuttu

Belçika'da Pro Lig'in 28. haftasında Galatasaraylı Ozornwafor'un formasını giydiği Charleroi sahasında Royale Union'ı konul etti. Ev sahibi takım karşılaşmayı 3-0 kaybetti.

Charleroi, resmi Twitter hesabından atılan "Savunmamız Valentine Ozornwafor hakkındaki ilk haberler güven verici. Sahada iki kez bilincini kaybettikten sonra bilinci açık. Sarsıntı protokolüne göre gözlem altında kalacak” mesajı herkesi rahatlattı.

22 yaşındaki savunma oyuncusu ligde 7 maça çıktı.



