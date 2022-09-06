Galatasaray 'da sürpriz ayrılık kapıda. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı Taylan Antalyalı'ya Süper Lig'den 4 takım talip oldu.

Antalyaspor, Ankaragücü, Gaziantep FK ve Konyaspor , Taylan Antalyalı'yı transfer etmek için temas sağladı.

Yıllık 4.5 milyon TL kazanıyor

Aslan'la Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Taylan senelik 4.5 milyon TL kazanıyor.

Taylan Antalyalı'nın performansı

27 yaşındaki orta saha sarı-kırmızılı takımda 102 maçta forma giydi, 2 gol ile 9 asist yaptı ve 11 gole katkı sundu.

Taylan Antalyalı, 2019'da BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. (Ajansspor)