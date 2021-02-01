Fenerbahçe 'nin Galatasaray ile olan transfer yarışından galip çıkarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmasının ardından sarı-kırmızılı oyunculardan dikkat çeken bir hamle geldi.

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'dan arkadaşları olan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe'nin yeni transferini Instagram'dan takipten çıkardı.

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Galatasaray'da oynadıkları dönemde golün ardından yaptıkları "kahve içme" sevinciyle İrfan Can'a mesaj yollamış ve transfer gündemi ısınmıştı.