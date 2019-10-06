Galatasaraylı taraftarların Selçuk İnan isyanı

Aslan, golsüz eşitlikle biten F.Bahçe derbisine göre Gençlerbirliği karşısında sahaya 3 değişiklikle çıktı. Derbiye 11'de başlayan Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle başkente getirilmedi. Teknik direktör Fatih Terim, bu üç futbolcunun yerine Ankara'da Florin Andone, Selçuk İnan ve Ryan Donk'u sahaya sürdü. Selçuk’un oynaması Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

TAYLAN HAZIR KITA

Yeni transferlerden Taylan Antalyalı’nın tercih edilmemesini eleştiren G.Saraylılar, “Biz Taylan’ı ne zaman izleyeceğiz? Ahı gitmiş vahı kalmış Selçuk bile ilk tercihse, biz bu adamı neden aldık?” şeklinde yorumlar yaptı. Transferin son günü bonservis ödenmeden Erzurum’dan alınan 24 yaşındaki futbolcu, TFF 1. Lig’de oynadığı 2 maçta 1 gol, 1 de asist üretmişti.(Güneş)