Galatasaraylı taraftarlardan önce tepki sonra destek

Sarı-Kırmızılılar'ın, sahasında Alanyaspor 'a 1-0 yenildiği maçta tribünler, performansları sebebiyle Yedlin, Ömer Bayram ve Ryan Babel'e tepki göstermişti. Bu olaydan sonra Ali Sami Yen'deki Göztepe mücadelesinin ilk yarısında da benzer bir olay yaşandı. 43'te Christian Luyindama, kritik yerde ayağındaki topu konuk ekipten Halil'e kaptırdı ve o da pasını atıp, Ndiaye'nin golüyle 1-0 öne geçmelerini sağladı. Bu pozisyonun ardından tribünlerin bir kısmı, Luyindama'ya tepki gösterdi. Bir kısım ise hem 27 yaşındaki oyuncuya hem de takıma destek verdi.

Alkışlarla yolladılar

İkinci yarının başında Luyindama çıktı, yerine Alpaslan Öztürk dahil oldu. İkinci devre öncesinde taraftarlar, oyuncuları yanlarına çağırıp, alkışladı. Alpaslan da, eski takımına karşı çok iyi bir oyun sergiledi. Önce Halil'in beraberlik, daha sonra da Morutan'ın Aslan'ı öne geçiren gollerinin ardından ise tribünlerin desteği ve tezahüratları daha da arttı. Sarı-Kırmızılı futbolseverler, 90 dakika sonunda da takımı alkışlarla soyunma odasına yolladı.





İlgili Haberler Galatasaray'da Morutan resitali



