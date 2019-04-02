Galatasaraylı taraftarlardan Mustafa Cengiz tezahüratı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Galatasaray’da taraftarlar, maç öncesi Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz lehine tezahüratlarda bulundu.

Zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulu protesto etti. Taraftarlar ayrıca, ‘Mekteb-i Sultani Onurumuz, Liseci Zihniyet Sorunumuzdur’, ‘Galatasaray’ımıza Galatasaraylılar Üye Olsun’ ve 'Tüzük Değişsin Taraftar Bütünleşsin' gibi birçok pankart açtı. Taraftarlar ‘lise’ aleyhinde birçok tezahüratta bulunurken, başkan Mustafa Cengiz’in stada girmesiyle de alkışlarla destek vererek, genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Cengiz lehine tezahüratlarda bulundular.