Galatasaraylı taraftarlardan 'İsyan'!

Galatasaraylı taraftarlar forvet isyanını ilginç bir şekilde dile getirdi... Geçtiğimiz sezon gol kralı olan Fransız futbolcu Gomis'i sattıktan sonra takıma hala forvet alınmamasını içerleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar öfkesini bu kez farklı bir tarzla anlattı.

Halil Sezai'nin İsyan şarkısını beste yapan Galatasaraylı taraftarlar ünlü sanatçının sözlerini kendilerine göre uyarladı. Bugüne kadar takıma hala bir forvet kazandırılmaması nedeniyle yaptıkları besteyi video olarak yayınlayan Sarı-Kırmızılı taraftarların çektikleri video geniş yankı uyandırdı.

Başta Galatasaraylı taraftarlar olmak üzere diğer takımların taraftarları da videoyu izlerken verilen mesajla yönetimin dikkati çekilmek istendi.

İŞTE FORVET BESTESİ

Benim bu derdim

Ne Sarı Kanarya ne Kara Kartal'da

Ne de Trabzon'da

Kaçırmış her golü

Hem lig maçlarında hem UEFA'da

Gözlerim haberlerde

Sebebi forvet aşkı

İçim yanar içim kanar da

Forveeeeetttt

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