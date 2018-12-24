Galatasaraylı taraftarlar kızgın! Serdar Aziz'den açıklama geldi

Mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle dün oynanan Sivasspor maçının kadrosundan çıkartılan Serdar Aziz, maçta oynamadıktan sonra Maldivler'e tatile gidince Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Milli futbolcu sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve ''Bilindiği üzere maç sabahı gıda zehirlenmesi yaşadım ve bu yüzden maçta forma giyemedim. Bugün ise ailemle daha önceden planlanmış olan tatil programımız için yola çıktık'' ifadelerini kullandı.

24 Aralık 2018, Pazartesi 19:22 Son Güncelleme:
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Galatasaraylı taraftarlar kızgın! Serdar Aziz'den açıklama geldi

Süper Lig'in son haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşanmıştı. Sarı-Kırmızılılar'da savunmanın değişmez isimlerden biri olan milli futbolcu Serdar Aziz, rahatsızlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkartılmıştı.

Başarılı oyuncunun eşi Tuğçe Aziz bu akşam , Maldivler'den fotoğraf paylaşınca Galatasaraylı taraftarlar Serdar'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Serdar için 'Maç kadrosundan tatile gitmek için mi çıktı?' yorumları yapılırken, milli oyuncu sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Maçta oynasa bile rahat rahat yolcuğunu yapabilecek olan Serdar, daha önceden planlanmış bir tatil programı olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

''Bilindiği üzere maç sabahı gıda zehirlenmesi yaşadım ve bu yüzden maçta forma giyemedim. Bugün ise ailemle daha önceden planlanmış olan tatil programımız için yola çıktı. Sezonun ilk yarısında birçok şanssızlık ve olumsuzluklara rağmen, çok mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Devre arasında kampında daha çok çalışığ, 22. şampiyonluğu hep beraber kutlamak dileğiyle hoşcakalın, Sevgiler...''


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