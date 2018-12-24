Süper Lig'in son haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşanmıştı. Sarı-Kırmızılılar'da savunmanın değişmez isimlerden biri olan milli futbolcu Serdar Aziz, rahatsızlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkartılmıştı.

Başarılı oyuncunun eşi Tuğçe Aziz bu akşam , Maldivler'den fotoğraf paylaşınca Galatasaraylı taraftarlar Serdar'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Serdar için 'Maç kadrosundan tatile gitmek için mi çıktı?' yorumları yapılırken, milli oyuncu sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Maçta oynasa bile rahat rahat yolcuğunu yapabilecek olan Serdar, daha önceden planlanmış bir tatil programı olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

''Bilindiği üzere maç sabahı gıda zehirlenmesi yaşadım ve bu yüzden maçta forma giyemedim. Bugün ise ailemle daha önceden planlanmış olan tatil programımız için yola çıktı. Sezonun ilk yarısında birçok şanssızlık ve olumsuzluklara rağmen, çok mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Devre arasında kampında daha çok çalışığ, 22. şampiyonluğu hep beraber kutlamak dileğiyle hoşcakalın, Sevgiler...''



