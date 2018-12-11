UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile sahasında karşılaşan Galatasaray’ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok protesto edildi. Eren, mücadelenin 59. dakikasında ceza sahası içinde müsait pozisyonu gole çeviremeyince sarı-kırmızılı taraftarlar, golcü futbolcuyu ıslıkladı. 30 yaşındaki futbolcu 14. dakikada da Sofiane Feghouli’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki uygun durumda topu ağlarla buluşturamamıştı.

Eren Derdiyok 65. dakikada attığı golden sonra ismi anons edilirken de ıslıklandı.

8. golünü attı

Sarı-kırmızılıların ileri uçtaki ismi Eren Derdiyok takımının ikinci golünü kaydetti. 65. dakikada Garry Rodrigues'in sağ kanattan yerden ortasında altıpas üzerine bulunan Eren, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu sezon daha önce Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova maçında rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu böylece ikinci golünü kaydetmiş oldu.

2018-2019 sezonunda 11 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 4 Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere toplam 16 müsabakada görev alan Eren Derdiyok, toplam 8 gol attı.