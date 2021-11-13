Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den, Barış Alper Yılmaz'a destek
A Milli Takım formasıyla ilk maçına Cebelitarık karşısında çıkan ve 90 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz'a, Galatasaray'dan takım arkadaşı Sofiane Feghouli'den destek geldi. Cezayirli futbolcu, genç futbolcunun milli formalı fotoğrafını paylaşıp, 'Kalite' yorumunu yaptı.
A Milli Takım 'da yaşanılan sakatlıkların ardından Cebelitarık karşılaşması için aday kadroya ilk kez davet edilen Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz sürpriz bir şekilde mücadeleye ilk 11'de çıktı. 21 yaşındaki futbolcu 6-0 kazandığımız mücadelede 90 dakika sahada kaldı. ,
Genç oyuncuya, Galatasaray 'dan takım arkadaşı Sofiane Feghouli'den de destek geldi. Cezayirli futbolcu sosyal medya hesabından, Galatasaray'ın gönderisini paylaşarak, Barış Alper Yılmaz için 'Kalite' yorumunu yaptı.