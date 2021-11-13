A Milli Takım 'da yaşanılan sakatlıkların ardından Cebelitarık karşılaşması için aday kadroya ilk kez davet edilen Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz sürpriz bir şekilde mücadeleye ilk 11'de çıktı. 21 yaşındaki futbolcu 6-0 kazandığımız mücadelede 90 dakika sahada kaldı. ,

Genç oyuncuya, Galatasaray 'dan takım arkadaşı Sofiane Feghouli'den de destek geldi. Cezayirli futbolcu sosyal medya hesabından, Galatasaray'ın gönderisini paylaşarak, Barış Alper Yılmaz için 'Kalite' yorumunu yaptı.



