Galatasaraylı Sofiane Feghouli: 'Yönetim beni göndermek istedi'

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla Galatasaray'ın 22'nci şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sofiane Feghouli, Afrika Uluslar Kupası öncesinde Fransız basınına verdiği röportajda gündem yaratan itiraflarda bulundu. Foot Mercato adlı internet sitesinin sorularını yanıtlayan Cezayirli yıldız, geride kalan sezon ve Sarı Kırmızılılar'daki geleceğiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Avrupa'da başarı istiyorum"

"Üst üste ikinci şampiyonluğumuzu elde ettik ve bundan ötürü çok mutluyum. Türkiye'de devamlılığı sağlamak kolay değil. Aynı şekilde Türkiye Kupası'nı da kazandık ve bu iki zaferde benim de büyük katkım oldu. Bu, hedeflerime ulaştığımı gösteriyor çünkü Galatasaray'a kupalar kazanmak için gelmiştim. Bu sezon takım ve taraftarlarla birlikte müthiş bir ziyafet yaşadık. Ben de bundan büyük keyif aldım ve bunun görüldüğünü düşünüyorum.

Sezon boyunca sakin kaldım ve iyi oynadım. İki kupa birden kazanma şansına eriştim ve dolayısıyla bu sene, benim açımdan istisnai bir yıl olarak kayıtlara geçti. Kulüp tarafından da sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldüm. Umuyorum ki önümüzdeki sezon üç kulvarda birden başarılı olmak için daha da güçleneceğiz ve taraftarlarımızı daha çok mutlu edeceğiz. Şahsen Avrupa kupalarında daha üst turları görmek istiyorum. Bu konuda çok hırslıyım."

"Yönetim beni göndermek istedi"

"Sezon başında yönetim benim takımda kalmamı istemiyordu. Kulüple 5 yıllık kontrat imzalamıştım ve yalnızca bir sezon oynayıp ayrılmayı düşünmüyordum. Zira takıma verecek daha çok şeyim vardı. Bu nedenle sabırlı olmaya çalıştım. Bu durumu daha önce Valencia'da yaşamıştım ve ne yapmam gerektiğini biliyordum. Paniğe kapılmadan çalıştım. Benim yaşımdaki bir oyuncunun sabrı, gençliğine göre daha azdır ama ne kadar sabırlı olduğumu kanıtladığımı düşünüyorum. Bir noktada durumun tersine döneceğini biliyordum. Ceza ve sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı kaldığım şanssız kaldığım dönemde beni mutlu eden tek şey de işte buydu.

Daha sonrasında ise yakaladığım fırsatı iyi değerlendirerek bir daha formayı bırakmadım. Sezon başında yaşadığım zor günlerde ailem bana büyük destek gösterdi. Mental olarak güçlüyüm ve ne yapacağımı biliyordum. Allah'a şükürler olsun ki durumu tersine çevirebildim ve gururum ikiye katlandı. Futbolda zamanla hak edilen bazı şeyler vardır. Nitekim bugün iki kupaya sahibiz ve bundan ötürü çok mutluyum. Umarım Afrika Uluslar Kupası'nda da Cezayir ile mutlu sona ulaşır ve bu sezonu daha da kutsal kılarım."

"Takımda kalacağım"

"Bu sezon kariyerimin en güzel sezonlarından biriydi. Hatta en güzeliydi. Üzerimizdeki baskıyı da atlamamak gerekiyor. Başakşehir ile bir final maçı oynadım ve kazanan şampiyon olacaktı. Takıma beraberliği getiren golü attığımda kazanacağımızı biliyordum. Bu, benim için bir rahatlamaydı. Üstelik golün şekli de harikaydı. Çocukken hep böyle şeylerin hayalini kurarsınız. Adımı Galatasaray'ın tarihine yazdırmak istiyorum. Üç yıl daha kontratım var ve yönetim ayrılmamı istemezse gelecek sezon da takımda kalacağım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler