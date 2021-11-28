Galatasaray'lı Sofiane Feghouli: Gelecek sene Avrupa'da oynamak için...
0-0 sona eren Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Sofiane Feghouli, "Avrupa'da üstümüzde daha fazla baskı var. Gelecek sene Avrupa'da oynamamız için ligde de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.
Yeni Malatyaspor karşısında 65. dakikada Ryan Babel'in yerine oyuna dahil olan Sofiane Feghouli sonucun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.
Cezayirli yıldızın açıklamaları şu şekilde:
"Avrupa'da üstümüzde daha fazla baskı var. Avrupa'da oynamak için herkes mücadele ediyor, herkesin hayali. Gelecek sene Avrupa'da oynamamız için ligde de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Her 3 günde bir oynamak da kolay değil." Bunu yeni keşfeden arkadaşlarımız var, bunu keşfettikçe de zorluklar bizim açımızdan çıkıyor."