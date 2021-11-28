Yeni Malatyaspor karşısında 65. dakikada Ryan Babel'in yerine oyuna dahil olan Sofiane Feghouli sonucun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.

Cezayirli yıldızın açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa'da üstümüzde daha fazla baskı var. Avrupa'da oynamak için herkes mücadele ediyor, herkesin hayali. Gelecek sene Avrupa'da oynamamız için ligde de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Her 3 günde bir oynamak da kolay değil." Bunu yeni keşfeden arkadaşlarımız var, bunu keşfettikçe de zorluklar bizim açımızdan çıkıyor."