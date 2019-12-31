Galatasaraylı seriye çifte kanca!

Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Michael Seri için İngiltere ve Fransa'dan talip çıktığı öğrenildi. Fransız ekibi Monaco'nun Fildişili futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

28 yaşındaki oyuncuyu özellikle Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin çok istediği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Premier Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

FİLDİŞİLİ FUTBOLCU GÖZDEN DÜŞTÜ

Terim'in çok şey umduğu Seri beklentilerin altında kaldı. Fildişili futbolcu 18 resmi maçın 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Seri 1 gol, 2 asistle oynadı.

Kaynak: Takvim