Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gol sesi çıkmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan maç, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Son haftalardaki performansının uzağında kalan Galatasaray’ın yıldızlarından Seri, 90 dakikayı şöyle değerlendirdi: “İkinci yarıya iyi başladık. Önemli fırsatlar yakaladık ama sonuç çıkartamadık. Beraberlikle yetindik. Dersler çıkarmamız gereken bir maç. Sonuçta negatif değilim. Ligin ikinci yarısında iyiyiz. Önemli olan artık Rizespor maçı. Başakşehir ve Trabzonspor’la da oynayacağız. Adım adım bakacağız.”