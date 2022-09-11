Spor Toto Süper Lig 'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı pozisyonlarla birlikte 1-1'lik eşitlikle devam ederken 29. dakikada estetik bir an yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın, sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira ceza sahası dışınının sol çaprazından sağ ayağıyla uzak direğe doğru çok şık bir şut çıkardı, top iki direğin birleşimi olarak adlandırılan 'çatal'dan oyun alanına döndü.

Giresunspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında da frikiklerde kaleyi deneyen Portekizli orta saha iki maçta da direği geçememişti. Lacivert-Beyazlılar karşısında bu sezon 6. haftada 3. kez direğe takılan tecrübeli oyuncu bu alanda ligin zirvesinde.











