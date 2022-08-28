Galatasaray'lı Sacha Boey, Monza yolcusu!
İtalya Serie A ekiplerinden Monza, Sarı-Kırmızılılar'dan Sacha Boey'i kadrosuna katmaya çok yakın... Çizme basınında çıkan haberlere göre; Monza, 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla genç futbolcuyu kiralamak istiyor. Görüşmelerde büyük mesafe katedilirken, transferin yarına kadar sonuçlandırılması hedefleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray 'da sezon başında teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ancak sonrasında şans verdiği Sacha Boey'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Hazırlık maçlarında pek süre bulamayan Kamerunlu futbolcu, Süper Lig 'deki 3 maçta da forma giyse de sezon başında hem teknik heyetin hem de yönetimin tavırlarından dolayı Cim Bom'dan ayrılmak istiyordu.
En kısa sürede açıklanacak
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekibi Monza, 21 yaşındaki oyuncunun transferinde artık son aşamaya geldi. Çizme ekibi, 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla genç futbolcuyu kiralamak istiyor. Haberde; görüşmelerin yarına kadar sonuçlandırılıp, transferin en kısa sürede açıklanmasının hedeflendiği kaydedildi.
22 maça çıktı
Sacha Boey, Sarı-Kırmızılılar'a geçen sezon başında Rennes'ten 1.15 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Başarılı sağ bek, Galatasaray formasıyla 22 maça çıkarken, 1 kez gol sevinci yaşadı.
3 yabancı sağ bek...
Aslan'ın kadrosunda şu an sağ bek bölgesinde Omar Elabdelloui, Leo Dubois ve Sacha Boey gibi 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Cim Bom'un, Omar ve Boey'yle yolları ayırıp, bir bek oyuncusunu daha kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı da gelen haberler arasında.