Galatasaray 'da sezon başında teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ancak sonrasında şans verdiği Sacha Boey'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Hazırlık maçlarında pek süre bulamayan Kamerunlu futbolcu, Süper Lig 'deki 3 maçta da forma giyse de sezon başında hem teknik heyetin hem de yönetimin tavırlarından dolayı Cim Bom'dan ayrılmak istiyordu.

En kısa sürede açıklanacak

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekibi Monza, 21 yaşındaki oyuncunun transferinde artık son aşamaya geldi. Çizme ekibi, 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla genç futbolcuyu kiralamak istiyor. Haberde; görüşmelerin yarına kadar sonuçlandırılıp, transferin en kısa sürede açıklanmasının hedeflendiği kaydedildi.





22 maça çıktı

Sacha Boey, Sarı-Kırmızılılar'a geçen sezon başında Rennes'ten 1.15 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Başarılı sağ bek, Galatasaray formasıyla 22 maça çıkarken, 1 kez gol sevinci yaşadı.

3 yabancı sağ bek...

Aslan'ın kadrosunda şu an sağ bek bölgesinde Omar Elabdelloui, Leo Dubois ve Sacha Boey gibi 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Cim Bom'un, Omar ve Boey'yle yolları ayırıp, bir bek oyuncusunu daha kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı da gelen haberler arasında.