Turkish Airlines EuroLeague'de önümüzdeki sezon yeniden iddialı olmak isteyen Yunan ekibi Olympiacos, Türkiye pazarındaki arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe Beko'dan eski oyuncusu Kostas Sloukas'ı kadrosuna katmak isteyen Olympiacos, şimdi de Galatasaray Doğa Sigorta'dan Alex Poythress'i listesine ekledi.

İtalyan gazeteci Matteo Andreani'ye göre Kızılyıldız'dan Charles Jenkins'in transferini tamamlayan Olympiacos, Galatasaray'ın önemli isimlerinden Alex Poythress ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Sezon içinde Galatasaray kadrosuna katılan Poythress, ilk EuroCup macerasında çıktığı 7 maçta; 13.6 sayı, 7.1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.