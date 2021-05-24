Galatasaray kadrosunda yer alan ancak fazla forma şansı bulamayan Valentine Ozornwafor, Nijerya A Milli Takımı'nın Kamerun ile oynayacağı hazırlık maçına davet edildi. Bu sezon sadece 8 dakika sahada kalan 1999 doğumlu oyuncu daha önce Nijerya U23 takımında bir kez, U20 takımda ise 7 kez görev yapmıştı.

Teknik direktör Gernot Rohr'un seçtiği kadroda bir başka Galatasaraylı oyuncu Henry Onyekuru yer almazken Etebo ise kendine yer buldu. Bir dönem Süper Lig 'de oynayan Shehu, Ekong ve Awaziem ile birlikte transfer döneminde adı sıklıkla anılan Ahmed Musa, Paul Onuachu, Alex Iwobi de kadroda yer aldı



