Galatasaray 'da 423 gün sonra sahalara dönen ve Göztepe maçında 11'de oynayan Omar Elabdellaoui'den teşekkür paylaşımı geldi.
30 yaşındaki Norveçli futbolcu, twitter hesabından karşılaşma fotoğraflarıyla birlikte "Bu hissi çok özledim! Hepinize teşekkürler" mesajını paylaştı.
Özel bir gözlükle sahaya çıkan Omar, 3-2 kazanılan Göztepe maçında 90 dakika sahada kaldı.
Tecrübeli futbolcunun paylaşımı binlerce beğeni aldı...
https://twitter.com/OmarEla14/status/1496064022432600072?s=20&t=mPkdyMWVEhbVrzVxhC5pcw