Galatasaraylı Omar’a bir müjde daha

Futbola geri dönüş hikayesi tüm dünyanın ilgisini çeken Omar Elabdellaoui için yeni bir fırsat daha doğdu. Havai fişeklerle yaralanmasının ardından görme yetisi büyük oranda etkilenen Galatasaraylı futbolcu, bir yılı aşkın aranın ardından yeniden sarı-kırmızılı forma ile sahalara dönmüştü.

Omar için kulübünün ardından milli takıma da dönüş imkanı ortaya çıktı. Norveç teknik direktörü Stale Solbakken oyuncunun durumuyla ilgili konuştu, Galatasaraylı Omar’a milli takım kapıları açıldı.

'galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray 'daki maçlarını izledim'

Solbakken “Omar’ın durumunu yakından takip ediyoruz. Sahaya çıktığı iki maçı da izledim. Açıkçası fizik olarak gayet iyi durumda olduğunu gördüm. Galatasaray’da zorlu bir süreçte olsalar da, son iki maçlarını kazandılar. Omar’ı sahada izlemek şu an bana büyük heyecan veriyor” diye konuştu.

Norveç'te 50. maçına çıkacak

Norveç Milli Takımı’nın sağ beki olan oyuncunun mart ayındaki maçlar için kadroya çağrılması bekleniyor. Norveç'te 49 maçı bulunan Omar bu periyotta sahaya çıkması halinde milli takımda 50. maçında boy göstermiş olacak. (Skorer)