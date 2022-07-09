Okan Kocuk, Avusturya kampında Sturm Graz ile oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avusturya'da yaptıkları kampın yorucu ve keyifli geçtiğini anlatan Okan Kocuk, "Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hoca geldiğinden beri tam bir aile ortamı oldu. Çok keyifli ve yorucu antrenmanlar geçiriyoruz. Ama genel olarak kamp güzel geçiyor." dedi.

Galatasaray formasını terletmenin gururunu yaşadığını anlatan Okan Kocuk, "Burada olabilmek için kiralık gitmiştim. Daha güçlü dönebilmek için. Sahada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Önümde Muslera var. Bu ligin çok önemli bir kalecisi. Ben oynadığımda o bana çok yardımcı oluyor. Tecrübelerini aktarmaya çalışıyor. Biz arma için savaşıyoruz. Birlik içinde olmamız gerekiyor. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de bugün en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak takım olarak henüz hazır değiliz." diye konuştu.





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Okan Kocuk, bu sezon Avrupa kupalarında yer alamayacaklarını hatırlatarak, "Avrupa'da yokuz ama Galatasaray nerede olursa olsun hedef her zaman en üst seviyedir. İyi hazırlanıyoruz, transferler de gelecektir. Takımdaşlık da çok iyi. Okan hocamızın da gelmesiyle güzel bir ortam oluştu. Tabi hedef en yukarısı, şampiyon olmak ve kupayı almak. Onun için sahada var gücümüzle çalışacağız. Umarım sezon sonu hedefimize ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.