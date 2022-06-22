Galatasaray 'a geldiği devre arasındaki ilk döneminde attığı gollerle dikkat çeken Mostafa Mohamed, geçen sezon performansında büyük düşüş yaşasa da potansiyeli nedeniyle Avrupa ekiplerini peşine takmayı başardı. Neredeyse her ligden bir talibi bulunan en çok da ismi Fransızlar'la anılan Mısırlı golcü için Foot Mercato'dan flaş bir iddia geldi.

Fransız ekipleri; Reims ve Toulouse'un yanı sıra Alman temsilcisi Schalke 04'ün de 24 yaşındaki forvetle ilgilendiği öne sürüldü. Ancak haberde, İspanyol kulüplerinin de başarılı forveti takipte olduğu belirtildi.

Galatasaray ile 57 maçta sahaya çıkan ve 17 gol, 5 asistlik performans gösteren Mostafa Mohamed için Galatasaray'ın 1 Temmuz'a kadar vakti var. 1.5 sezonluğuna kiralanan tecrübeli oyuncu için kulübü Zamalek'e 4 milyon Dolar ödenmesi durumunda Mohamed resmen Cim Bom'un futbolcusu olacak.

Dursun Özbek ve yönetiminin de yıldız oyuncunun, Avrupa piyasasının olmasından memnun olduğu ve birkaç gün içerisinde bonservisini resmen alacakları belirtiliyor.







