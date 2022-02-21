Galatasaray 'ın sezon başında Steaua Bükreş'ten büyük umutlarla transfer ettiği Olimpiu Morutan, Sarı Kırmızılılarla sezona iyi girse de ardından büyük düşüş yaşadı. Rumen yıldız, Fatih Terim ve Domenec Torrent dönemlerinde istikrar yakalayamadı ve gözden düştü. Devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralanacağı iddia edilen Morutan, Galatasaray'da kalmaya karar vermişti.

Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Domenec Torrent de Morutan'da istediğini bulamadı. İspanyol teknik direktör genç yıldızı Göztepe maçının kadrosuna dahil etmedi. Morutan'ın herhangi bir sağlık sorunun olmadığı belirtilirdi.

Galatasaray'da iyice gözden düşen Olimpiu Morutan'ın sezon sonunda Sarı Kırmızılılardan ayrılacağı iddia ediliyor. Galatasaray, Morutan'ın bonservisi için Steaua Bükreş'e 4.1 milyon Euro ödedi. Rumen basını Morutan'ın sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını iddia ederken Sarı Kırmızılı kulübün de Olimpiu Morutan'a transfer görüşmeleri için izin verdiği belirtildi.

Rusya ve Polonya'dan bazı takımların Olimpiu Morutan'a ilgi gösterdiği ifade edilen haberde Morutan'ın 5 milyon Euro piyasa değeri olduğu ve Galatasaray'ın da 5 milyon Euroluk bir teklifi kabul edebileceği aktarıldı.

Galatasaray'da 35 resmi karşılaşmada görev yapan Olimpiu Morutan 4 gol atıp 5 asist yaptı.

'6 AY DAHA KALSAYDI GALATASARAY'A DAHA HAZIR GİDEBİLİRDİ'

Steaua Bükreş'in eski teknik direktörlerinden Edi Iordanescu, Morutan'ın Galatasaray'a çok erken gittiğini ve biraz daha beklemesi gerektiğini ifade etmişti. Telekom Sport'a konuşan Iordanescu, "Ben 6 ay daha Steaua Bükreş'te forması giymesi halinde Galatasaray'a daha hazır ve iyi gideceğini düşünüyordum. Çok erken bir transferdi." dedi.

Rumen basını ayrıca Morutan'ın Domenec Torrent'e sitem ettiğini iddia etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Morutan ile birlikte Alpaslan Öztürk ve Arda Turan'ı da Göztepe maçının kadrosuna dahil etmedi. (Skorer)