Werder Bremen’de forma giydiği dönemde attığı goller ve sürati nedeniyle ‘Rocket Man’ lakabını alan Galatasaray ’ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, performansı, transfer süreci, Okan Buruk, Süper Lig ve bir çok konuya dair açıklamalarda bulundu.





'Amcam sayesinde futbolcu oldum'

Futbolcu olmasında en önemli unsurun ne olduğuna dair soruyu yanıtlayan Rashica, “Sanırım 6-7 yaşlarındaydım, amcam beni Kosova’da bulunan bir futbol okuluna götürmüştü. Kosova’da çok fazla futbol okulu var ve bu futbol okullarını genelde eski futbol oyuncuları kuruyor. Kosova’dan çok fazla futbolcu çıktığı için onlar da futbolculuk dönemlerinden sonra futbol okulu kurup hocalık yaparak yeni oyuncuların yetişmesini sağlıyorlar. Kosova’da 2-3 tane farklı futbol okuluna gittim. Daha sonra Kosova’nın başkenti Priştina’ya gittim. Orada da birkaç yıl oynadıktan sonra tekrar doğduğum şehre geri döndüm ve FC Vushtrria takımında oynamaya başladım, sonra da Hollanda’ya transfer oldum” dedi.

“Ailemin desteği ile zor günleri atlattım”

Kariyerinde kırılma anı ile ilgili bilgiler veren 26 yaşındaki oyuncu, “Her oyuncunun kariyerinde iyi ve kötü olarak nitelendirebileceği anlar olabiliyor. Benim için de dizimden yaşadığım sakatlık belki kırılma noktası olabilirdi. 15-16 yaşındaydım. Kötü bir sakatlıktı ve kendi kendime ‘Futbol kariyerim başlamadan bitti mi yoksa’ diye sordum. Gerçekten zor günlerdi. Ancak ailemin, kulübümün ve arkadaşlarımın desteği ile bu zor günleri atlattım. Çok çalıştığımı da eklemek istiyorum. Bunu bir kırılma noktası olarak söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray’ın benimle ilgilenmesinden çok memnundum”

Galatasaray’a olan transfer süreci hakkında konuşan Rashica, “Galatasaray’ın transfer sürecinde başladığı günden itibaren benimle ilgilendiğini biliyordum ancak o süreçte bonservisimin bulunduğu Norwich City ile bir anlaşma sağlanamamıştı. Daha sonra transfer döneminin bitimine iki gün kala anlaşma sağlandı. Ben zaten Galatasaray’ın benimle ilgilenmesinden dolayı çok memnundum, ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Menajerimle de devamlı konuşuyordum. Galatasaray’a gelmeyi çok istiyordum. Sonunda da transferin tamamlandı ve buradayım” şeklinde konuştu.

“Bu heyecanı yaşamak çok özeldi”

Sarı-kırmızılı takımdaki dünya yıldızları ile aynı tanıtım filminde yer aldığı hatırlatılan Rashica şunları söyledi:

“Mata ve Icardi gibi yıldızlar ve diğer oyuncular ile birlikte aynı gün gelmem, onlarla birlikte bu heyecanı yaşamak benim için çok özeldi. Uzun süren bir gündü. Sağlık taraması, ardından fotoğraf ve video çekimleri. Gerçekten hepsi çok eğlenceliydi ve çok güzel bir deneyimdi. Tüm bunların ve ayrıca evrak işlerinin aynı gün içinde zamanında tamamlanması da çok profesyonelceydi ve bana çok iyi hissettirdi.”





“Lige en iyi şekilde başlayıp bıraktığımız yerden devam edeceğiz”

Dünya Kupası öncesi Süper Lig’de yükselen bir performansı ile ilgili görüşlerini aktaran Kosovalı oyuncu, “Dürüst olmak gerekirse çok iyi gittiğimiz bir dönemde böyle bir aranın olması nedeniyle çok üzgünüm. Çünkü hem kendi açımdan hem de takım olarak çok iyi bir çıkış yakalamıştık. Özellikle son 2-3 maçta çok iyiydik. Bu arada sakatlığımdan dolayı çok fazla antrenman yapamamıştım. Ama günden güne daha iyiye doğru gidiyorum ve lig başlayana kadar daha hazır bir hale geleceğim. Hem kendim hem de takım olarak lige en iyi şekilde başlayıp bıraktığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Galatasaray dışarıdan göründüğünden çok daha büyük bir kulüp”

Rashica, formasını giydiği Galatasaray ile ilgili düşünceleri şu sözlerle aktardı:

“Kosovalı olduğum için Türk futbolunu ve Türkiye’yi hep yakından takip ediyorduk. Biz birbirimize benzeyen insanlarız. Açıkçası gelmeden önce de zaten Galatasaray’ın büyüklüğünü yakından biliyordum. Büyük bir hayranlıkla takip ediyorduk. Bu nedenle de burada nelerle karşılaşacağımı çok iyi biliyordum. Ama dürüst olmak gerekirse şimdi buradayım ve Galatasaray dışarıdan göründüğünden çok çok daha büyük bir kulüp. Bunu içine girdiğinizde çok daha iyi anlıyorsunuz. Her şey çok büyük bir kulüpte olması gerektiği gibi profesyonelce işliyor. Herkes profesyonelce çalışıyor ve işini çok iyi yapıyor. Burada olduğum için çok mutluyum.”





“İyi beslenmek ve uyku düzeni antrenman kadar önemli”

Profesyonel bir futbolcunun gelişimi ve dikkat ettiği unsurlarla ilgili Rashica, “İyi antrenman yapmak ve eksiklerinin üzerine gitmek gerekiyor. Bunun yanında yaşam tarzı bir futbolcunun performansını belirleyen önemli unsurlardan bir tanesi. İyi beslenmek, uyku düzeni ve yeteri kadar dinlenmek de yaptığınız antrenmanlar kadar önemli. Bunların hepsini birleştirdiğinizde başarılı olmamanız için bir neden yok. Ben de bunlara çok önem veriyorum ve futbol yaşantıma bu doğrultuda yön veriyorum.

“Okan hocaya sahip olduğumuz için çok mutluyuz”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili düşüncelerini ifade eden Rashica açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Bence işinde çok iyi biri. Kişisel olarak da çok seviyorum. Belki başlarda takım olarak iyi oynamıyor gibi göründük ancak bence bir süreçten geçiyorduk. Çünkü yeni oyuncular, yeni bir takım, yeni bir hoca ile sezona başlandı. Bir adaptasyon süreci yaşandı. Özellikle Okan Hoca’nın oyun sistemine adapte olmak gerekiyordu ve bunu başardık. Bunu da özellikle takım olarak son 4-5 maçta yakaladığımız çıkıştan anlayabilirsiniz. Takım olarak birbirimize alıştık ve Okan Hoca’nın bizden istediklerini tam anlamıyla yerine getirmeye başladık. Böyle bir hocaya sahip olduğumuz için çok mutluyuz.”

“Süper Lig’in eksiği olduğunu düşünmüyorum”

Türkiye’de oynanan futbol ile Avrupa’da oynanan futbol hakkında konuşan orta saha oyuncusu, “Bana göre bazı farklılıklar var tabii ki. Ama televizyondan izlediğimiz ya da dışardan gördüğümüzden de farklı bir durum söz konusu. Baktığınız zaman Türk Ligi, büyük liglerden bir tanesi. Taktik ve sertlik anlamında Türk Ligi’nin eksiği olduğunu düşünmüyorum. Buradaki futbolun şiddeti ve sertliği de çok yüksek. Fakat İngiltere’ye gittiğimde gerçekten orada farklı bir seviye var. Bunu Almanya’dan İngiltere’ye gittiğim zaman da söylüyordum. Orada her şey biraz farklı. Özellikle bunu geçen sene daha iyi anladım. Premier Lig’in dünyanın en iyi ligi olduğunu söylememde bir sakınca olmadığını düşünüyorum.”





“Oyuncular gibi hakemler de kendilerini geliştirmeliler”

Sezonun ilk bölümündeki hakem performansları hakkında görüşlerini aktaran Milot Rashica, “Üzerimize gelindiği ve tabii ki bizi zorlayan kararlar vardı ligin geri kalan bölümünde. Ama tabii futbolcu olarak bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey olmuyor, sadece futbolumuza odaklanmamız gerekiyor. Bunlardan rahatsızlık duysak bile en iyi şekilde kendimizi geliştirmeliyiz. Aslında oyuncular kendilerini geliştirdiği gibi hakemler de kendilerini geliştiriyorlar, geliştirmeliler. Dolayısıyla onlar üzerine çok yorum yapmak yerine ben daha çok oyunumuza odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

“Stadımızdaki harika atmosferi çok seviyorum”

Maç esnasında kendisini nasıl hissettiğine dair bilgiler veren Rashica, “Özellikle bizim stadımızda taraftarımız çok yüksek ses çıkarabildiği için duymak istemesiniz de duyuyorsunuz. Diğer yandan da ben oyunuma ve rakibe odaklanmaya çalışıyorum. Topu ayağıma aldığımda neler yapabileceğime, hocamızın istediklerini yerine getirmeye odaklanıyorum. Ama stadımızdaki harika atmosferi çok sevdiğimin de altını çizmek istiyorum. İlk günden beri aramızda çok sıcak bir bağ kuruldu. Beni harika karşıladılar. Gerçekten Galatasaray taraftarı inanılmaz. Beni hep desteklediler ve desteklemeye devam ediyorlar. Kariyerimde böyle bir taraftar görmedim diyebilirim” dedi.

“Kulüp içindeki arkadaşlık harika”

Takımdaki arkadaşlık ortamından bahseden Milot Rashica, “Takımda arkadaşlık ortamı çok iyi. Futbolda hemen hemen her başarıyı yakalamış oyuncular var ve bir yandan da çok mütevaziler. Genç, yetenekli ve tecrübeli oyuncuların karışımıyla ortaya çıkan bir takıma sahibiz. Soyunma odasında ve kulüp içindeki arkadaşlığın, atmosferin harika olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

En iyi arkadaşı kim?

Takımda en iyi anlaştığın oyuncuların kimler olduğu sorusunu ise Rashica, “Hepsiyle çok iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Ancak özellikle yemeklerde Seferovic ile oturuyoruz. Çünkü Arnavutluk ve Kosova’dan onun da tanıdığı birçok ortak arkadaşımız var. Onun dışında Patrick, Barış ve Mata ile de çok iyi anlaştığımı söyleyebilirim” diye yanıtladı.

“Rocket Man lakabı Werder Bremen’de başladı”

Lakabı olup olmadığı ile ilgili bilgi veren Rashica, “Werder Bremen’de çok iyi br sezon geçiriyordum. Birçok gole imza atmıştım. ‘Rocket Man’ lakabı o dönemden kalma bir şeydi. Teknik ekipten ya da oyunculardan sanırım biri ‘Rocket Man’ demeye başlamıştı bana. Bunun dışında başka özel bir takma adım olduğunu söyleyemem” dedi.

Milot Rashica röportajından diğer açıklamalar şöyle:

Kendine örnek aldığın oyuncular var mı?

"Oynadığım mevkiinin aynı olması nedeniyle Cristiano Ronaldo diyebilirim. İkimizin de sağ ayağı çok güçlü. Çocukluğumdan beri onu takip ediyorum.”

Türkiye’de çok Kosova asıllı Türk vatandaşı da var. Sana özel ilgi gösteriyorlar mı?

“Evet. Kosovalı ve Arnavut birçok kişi yaşıyor Türkiye’de. Diğer kulüplerde oynayan Kosovalı oyuncular da var burada. Bunun dışında Türkiye, Kosova’yı ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi. Yakın ilişkilerimiz var. Benzer insanlarız; kültürlerimiz, yediklerimiz çok çok benzer. Bu nedenle Türkiye’de yaşayan Kosovalı ve Arnavut asıllı insanlar da bana oldukça yakın ilgi gösteriyorlar.”

Galatasaray sevgisi Kosova’da nasıl?

“Kosova’da Galatasaray’a olan ilgilinin çok fazla olduğunu biliyordum. Ancak buraya geldikten sonda bunun çok çok fazla olduğunu anladım. Bana oradan devamlı mesaj gönderiyorlar, beni arıyorlar. Bu nedenle Galatasaray sevgisinin Kosova’da inanılmaz güçlü olduğunu söyleyebilirim.”





Türkiye ve İstanbul’a alıştın mı? Burada en çok sevdiğin şey nedir?

“İstanbul’a çok hızlı alıştım. En güzel şehirlerden bir tanesinde yaşıyoruz. Ailem de Türkçe konuştuğu için onlar da zorluk çekmiyorlar. Burada yaşamaktan gerçekten çok keyif alıyoruz. Her gün yeni yerler gezmeyi yeni mekanlar keşfetmeyi çok seviyoruz.”

Son olarak Galatasaray taraftarına ne söylemek istersin?

“Bizi desteklemeye devam etsinler. Takım olarak çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Umarım sezon sonunda hep beraber şampiyonluğu kutlarız.”

İSTANBUL (İHA)