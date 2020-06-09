Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye sürpriz talip!
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bedelle transfer ettiği ancak sarı kırmızılılarda istenen performansı sergileyemediği için Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı ve orada da sorun yaşadığı için İstanbul'a geri dönen Diagne'ye İngiltere'den 2 talip çıktı.
Galatasaray'ın yeni sezon planlarında yer alamayan Mbaye Diagne'nin talipleri artıyor.
Ada basınına göre Championship ekibi Notthingham Forest'in ardından yine aynı ligde yer alan Leeds United da Senegalli yıldıza talip oldu.
Leeds'in Premier Lig'e yükselmesi halinde resmi teklif yapacağı vurgulandı.