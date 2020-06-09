Galatasaray'ın yeni sezon planlarında yer alamayan Mbaye Diagne'nin talipleri artıyor.

Ada basınına göre Championship ekibi Notthingham Forest'in ardından yine aynı ligde yer alan Leeds United da Senegalli yıldıza talip oldu.

Leeds'in Premier Lig'e yükselmesi halinde resmi teklif yapacağı vurgulandı.