Galatasaraylı Mauro Icardi futbolcu bırakacak mı? İşte gerçekler...

Süper Lig 'de bu haftayı BAY geçecek olan Galatasaray 'da takıma verilen 3 günlük iznin ardından Kayserispor maçı hazırlıkları bugün başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'da gündemin ilk sırasında Mauro Icardi'nin ismi yer almaya devam ediyor.

ZAMAN AYIRAMIYOR MU?

Sakat olduğu gerekçesiyle Adana deplasmanına götürülmeyen ancak eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Arjantin'e gittiği ortaya çıkan yıldız futbolcuyla ilgili flaş haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Dün Arjantin basınında yer alan iddialara göre Icardi ailesine daha fazla zaman ayırmak için futbolu bırakmayı düşünüyor.





Yine bir başka iddiaya göre ise Arjantinli yıldızın yaşadığı mental sorunlardan yana çok dertli olan yönetim, ocak ayı için ayrılık planları yapıyor.

Bu iki iddia ile ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Takvim'de yer alan habere göre; Mauro Icardi'nin şu an futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi kesinlikle yok.

NARA İLE BUZLAR ERİDİ

Hatta yıldız futbolcunun eşiyle arasındaki sorunların da ortadan kalktığı belirlendi. Ayrıca Galatasaray yönetiminin gündeminde Icardi ile olası bir yol ayrımı da bulunmuyor.

Hatta teknik direktör Okan Buruk'un Kayserispor karşısında 11'de görev vermeyi düşündüğü Tangocu'yu zorlu deplasmana kadar mental ve fiziki açıdan hazırlamak için büyük uğraş vereceği ifade ediliyor.





ICARDI'DEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Wanda Nara ile yaşadığı sürecin ardından ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'den sürpriz bir paylaşım geldi. 29 yaşındaki golcü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutlu biri olarak geri dönüyorum" ifadelerini kullandı. Icardi'nin, bu paylaşımı Wanda Nara ile barıştığı şeklinde yorumlandı.

Milli arada Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü atan Icardi, Adana Demirspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.

GEÇEN HAFTA BARIŞTIKLARI SANILMIŞTI

Wanda Nara, 22 Eylül akşamı, Icardi ile 9 yıllık ilişkilerinin sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Icardi ise 25 Eylül günü Wanda Nara ile mesajlaşmalarını ifşa etti.

Icardi, Milano'dayken sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı.

Öte yandan Mauro Icardi, Wanda Nara'ya, "Seni seviyorum toksik" yazılı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım ikilinin barıştığı şeklinde yorumlanmıştı.

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