Galatasaraylı Mauro İcardi devleri peşine taktı!

PSG'den sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray 'a imza atan Mauro Icardi, Süper Lig'de çok kısa sürede önemli işlere imza attı. Sadece 6 maçta 4 kez fileleri havalandırıp, 3 asist yapan, bu süreçte Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı galibiyetlerde çok kritik rol üstlenen Arjantinli yıldızın performansı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Her ne kadar Arjantin Milli Takımı'na davet edilmese de Galatasaray'da özellikle son dönemde yaptığı işlerle adeta takımı ayağa kaldırdı.

Özel yaşantısında karşılaştığı sorunları atlatan yıldız futbolcu, geri dönüşünün sinyallerini son haftalarda attığı gollerle gösterdi. Bu performansı da Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye yetti.





'Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'

Sosyal medya üzerinden takipçileriyle iletişimini güçlü tutan Mauro Icardi, son yaptığı soru cevap etkinliğinde, "Oynadığın en iyi takım hangisiydi?" sorusu üzerine, "Hep en büyük takımlarda oynadım. İtalya'nın en büyüğü Inter'de, Fransa'nın en büyüğü PSG'de ve Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'da" cevabını verdi.

Piyasası alevlendi

Icardi'nin 2 kez gol krallığı yaşadığı eski takımı Inter ile İspanyol devi Atletico Madrid, 29 yaşındaki santrforu yeniden takip etmeye başladı. Tam da Sarı Kırmızılılar'ın Icardi'nin bonservisi için devrede olduğu dönemde ortaya çıkan talipler, oyuncunun piyasasını tekrar alevlendirdi.









Eğer teklif verirlerse...

Üstelik PSG cephesinde de Icardi'yi yeniden değerlendirme gibi bir seçenek düşünüldüğü belirtiliyor. Latin yıldız, Galatasaray'da kalma fikrine karşı oldukça sıcak. Ancak PSG'den, "Geri dön" çağrısı gelirse veya Inter ile Atletico Madrid, Fransız kulübüne resmi teklif götürürse, Icardi'nin Türkiye'de kariyerine devam etmesi pek mümkün görünmüyor. Galatasaray cephesi işte bu muhtemel krizi şimdiden önlemek üzere, PSG ile bonservis görüşmelerine vakit kaybetmeden başlamaya hazırlanıyor.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 6 maçta 4 gol 3 asiste imza attı.

GALATASARAY DA KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Galatasaray Yönetimi, Fransız devi PSG'den 1 yıl kiralanan Arjantinli golcü ile yeniden anlaşmak istiyor. Mauro Icardi'nin Fransız ekibi ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitiyor. Sarı-Kırmızılı idareciler, PSG'nin yetkilileri ile bu konuda görüşmelere başladı. Fransız ekibi başarılı golcüyü kadrosunda düşünmüyor. 29 yaşındaki golcü oyuncu da kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakıyor. Sezon sonunda bu girişimlerin daha da hızlanacağı belirtildi.

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DEĞERİ 17.5 MİLYON EURO

Arjantinli golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek takımına önemli katkıda bulundu. Icardi, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında yapmış olduğu 3 gol ve 2 asist ile takımının galibiyetlerinde önemli pay sahibi olmuştu. Transfermarkt verilerine göre; başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 17.5 milyon euro. Icardi'nin 2019 yılının aralık ayında piyasa değeri ise tam 100 milyon euroydu. PSG, 2020 yılında İnter'e 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Icardi'yi transfer etmişti.