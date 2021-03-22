Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, milli takım kampında açıklamalarda bulundu. TV 2'ye konuşan Linnes, milli takımdan arkadaşı Erling Haaland'ın başarılarının Galatasaray'daki takım ortamında da dikkat çektiğini dile getirdi.

Haaland'ın konusunun her hafta döndüğünü belirten Linnes, "Her pazartesi, hafta sonu oynanan maçların ardından soyunma odasında Haaland, sohbet konusu oluyor. Takım arkadaşlarım onunla ilgili sorular soruyorlar, merak ediyorlar. Ne yediği bile merak ediliyor" ifadelerini kullandı.





Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'nun da Haaland'ı yakından takip ettiğini aktaran tecrübeli oyuncu, "Falcao, Erling'in farkında ve performansından etkileniyor. Radamel, ışıkların üzerinde olmasını ve gol atmanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden de Haaland'ın durumunu yakından takip ediyor" dedi.

Haaland'ın performansının onunla karşı karşıya gelmekte çekince yarattığını düşündüğünü aktaran Linnes, "Gün boyunca herkesin dillinde. Daha önce görmediğimiz şeyleri temsil ediyor. Türklerin onunla karşı karşıya gelmekten çekindiklerini düşünüyorum" dedi.



