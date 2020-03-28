Corona virüs nedeniyle liglere ara verilmesiyle çalışmalarını evden sürdüren Galatasaray'da, Brezilyalı sağ bek ülkesinin önemli yayın organlarından Fox'a önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyada birçok ülkenin corona virüs nedeniyle ligleri ertelediği ancak Türkiye'nin en geç erteleyen ülke olduğunu dile getiren Mariano, "Türkiye, futbol liglerini en geç erteleyen ülkelerden oldu. Bir önceki haftaya kadar oynamaya devam ettik. Fikstüre göre pazar günü için maçımız vardı. Ancak biz futbolcular, teknik ekip ve futbol departmanı bir araya gelip, sahaya çıkmama kararı aldık. Çünkü yetkililere göre o sırada oynuyor olmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

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Sarı kırmızılıların 33 yaşındaki beki, yaşanan bu corona virüs salgını nedeniyle ülkesine dönmek istediğini ancak Türkiye'de liglerin ertelenmesinin geç olması nedeniyle Brezilya'ya gidemediğini şu sözlerle itiraf etti:

Brezilya'ya gitmek istedim ancak maçların geç iptal edilmesinden dolayı bu mümkün olmadı. Fransa'da top koşturan arkadaşlarımla konuştum. Kulüpleri onlara isterlerse Brezilya'ya dönebilecekleri isterlerse ülkede kalabileceklerini söylemiş.