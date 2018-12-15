Galatasaraylı Mariano Flamengo ile anlaştı

Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılmak üzere... Sarı-Kırmızılı yönetim, maliyetli oyunculardan bazılarıyla ile yolları ayırarak transfer için kaynak oluşturmak istiyor. Maicon'un Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile her konuda anlaştığı ve topun artık Sarı-Kırmızılı yönetimde olduğu öğrenildi.

TAMAMEN DUYGUSAL!

Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Sambacı yıldız futbolcu ve Flamengo ile masaya oturacağı ve maddi konularda anlaşmanın olması durumunda transfere onay vereceği bildirildi.

RODRİGUES'E YAKIN TAKİP!

Alman Ligi takımlarından Köln'ün Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Garry Rodrigues'i Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında izlediği öğrenildi. Yıldız oyuncuyu, Newcastle ve Valencia da istiyor.

LİNNES İLE ANLAŞMA AN MESELESİ

G.Saray'da Norveçli oyuncu Martin Linnes ve menajeri ile görüşmeler devam ediyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Linnes'in sözleşmesini uzatılması için menajeriyle anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Kaynak: Takvim