Galatasaraylı Marcao herkesi susturdu!

Galatasaray'ın yeni stoperi Marcao, Göztepe maçında gösterdiği performansla parmak ısırttı. Bonservisi eleştirilen Brezilyalı futbolcu, adeta performansıyla herkesi susturdu.

28 Ocak 2019, Pazartesi 05:55
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Galatasaraylı Marcao herkesi susturdu!

15 Ocak’ta sessiz sedasız bir şekilde Portekiz’den geldiğinde herkes Marcao transferi nedeniyle Galatasaray’ı eleştirmişti. ‘750 bin Euro’luk oyuncuya 4 milyon Euro mu verilir?’ denildi, ‘Portekiz sonuncusundan transfer olmaz” yorumları yapıldı. Ancak 22 yaşındaki Brezilyalı, 2 maçta kendini kanıtladı, adeta performansıyla herkesi susturdu.

Fatih Terim’in sol ayaklı stoper ihtiyacını karşılayan Brezilyalı, özellikle son Göztepe maçında savunmanın en iyisiydi. İmparator da oyuncusundan övgüyle bahsetti: “Marcao’yu daha önce almak istiyorduk. Çabuk uyum sağladı. Gün geçtikçe daha da iyi olacak.”

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