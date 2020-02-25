Galatasaraylı Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı
Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 1999 yılından sonra Kadıköy’de ilk kez alınan derbi galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptırarak bu anı ölümsüzleştirdi. Marcao derbi tarihi olan 23.02.2020 tarihini Galatasaray logosu ile birlikte koluna dövme olarak yaptırdı.
Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 20 yıl sonra Kadıköy’de gelen derbi galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptırarak ölümsüzleştirdi. Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe derbisinden sahadan 3-1’lik skorla galip gelirken, 20 yıl sonra Kadıköy’den zaferle ayrıldı. Bu mücadele 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunmacısı Marcao da derbi tarihi olan 23.02.2020 tarihini Galatasaray logosu ile birlikte koluna dövme olarak yaptırdı.
Sosyal medya hesabından dövmesinin yapım aşamasını paylaşan Marcao'ya sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük destek mesajları geldi.
İSTANBUL (İHA)