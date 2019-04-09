Galatasaraylı Marcao çok pişman

Fenerbahçe deplasmanı önceki Yeni Malatya maçında, hem de skor 2-0 Galatasaray lehine devam ederken gereksiz bir sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Marcao çok pişman.

Kadıköy’deki derbi gibi çok önemli bir maçta forma giyemeyeceği için üzgün olduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, “Takımımın zaferine yardım etmeyi çok isterdim. O an yaptığım müdahale belki de gereksizdi. Futbolda dün yoktur ama kart için çok üzgünüm. Umarım ilerleyen haftalarda bu hatayı telafi ederim” diye konuştu.

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