Ankaragücü-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler, verdiği kararlarlar gündem oldu. Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrılıp, 8 maç sonrası kaybederken Sarı Kırmızılı ekibin fanatik taraftarı manket Tuğçe Aral, sosyal medya üzerinden Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

Manken Aral, Galatasaray 2-0 gerideyken Mostafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası Halil Umut Meler'in fotoğrafını paylaştı ve 'Sen hakemsen ben ABD başkanıyım.' notunu düştü.

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Tuğçe Aral, Sarı Kırmızılı ekibin birçok maçını Türk Telekom Stadı'nda takip etti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aral'ın Instagram'da 451 bin takipçisi bulunuyor.