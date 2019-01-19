Galatasaraylı Maicon'a Ursula'dan bir darbe daha!

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, sosyal medya hesabından uzun bir yazı yayınlayıp, futbolcuların sıkıntılarını dile getirirken, kısa süre önce boşandığı eski eşi Ursula'dan cevap gecikmedi.

19 Ocak 2019, Cumartesi 07:16
- A +
Galatasaraylı Maicon'a Ursula'dan bir darbe daha!

Maicon, sosyal medya hesabından uzun bir yazı yayınlayıp, futbolcuların sıkıntılarını dile getirdi. Açıklamanın son cümleleri, “Yalnız bir yaşam. Birçok zaman soğuk havada ya da çok sıcakta, ailelerini görmeden, pazar günleri yapılan mangal partilerine katılamadan çalışmak zorundalar” şeklindeydi.

Bu yazının ardından, kısa süre önce boşandığı eski eşi Ursula ise “Hiçbir kadın seni, senin en kötü halini gören, senin için ağlayan ve değişmeni bekleyen bir kadın kadar sevmeyecek” yazılı bir paylaşım yaparak, sıkıntılı günler geçiren Maicon’a bir darbe daha vurdu.

Bu haberi de okudularYenge müjdeyi verdi, Galatasaray'da transfer heyecanı tavan yaptı!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.