Galatasaray 'ın Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Lucas Torreira geçen sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti. İtalyan gazeteci Flavio Tasotti Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira ile ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

Fiorentina'da çok iyi sezon geçirdiğini belirten Tasotti "Serie A'nın en iyi orta saha oyuncularından biriydi. Galatasaray çok iyi işler yapıyor." ifadesini kullandı.

"Cesur ve savaşçı"

Tasotti ayrıca Torreira ile ilgili olarak "Kısa boyu nedeniyle düellolarda zorlanabilir fakat o çok zeki bir oyuncu. Çok koşuyor ve ceza sahasına girmekte oldukça kararlı. Rakiplerinin aksiyonlarını alt üst edecek kalitesi var" şeklinde konuştu.

1.66 boyundaki ön libero geçen sezonu Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti. Uruguay'lı futbolcu 35 maçta forma giymiş ve 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Torreira ayrıca Uruguay Milli Takımı ile 2022 yılında 13 maçta sahaya çıktı. Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce Serie A'da Pescara ve Sampdoria formaları da giymişti.

Yakup Çınar