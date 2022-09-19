Galatasaraylı Lucas Torreira, Fiorentina - Verona maçındaydı

Galatasaray 'ın yıldızlarından Lucas Torreira, 16 Eylül Cuma günü oynanan Konyaspor maçı sonrası soluğu İtalya'da aldı. Uruguaylı yıldız, milli takım kampına katılmadan önce Floransa'da eski takımı Fiorentina'nın maçını izledi.

Geçtiğimiz sezonu Arsenal'dan kiralık olarak Fiorentina'da geçiren Lucas Torreira, Verona ile oynanan mücadelede eski takımını yalnız bırakmadı. Tribünlerde taraftarlarla bir araya gelen Uruguaylı oyuncu, Labaro Viola'ya yaptığı açıklamayla tüm Fiorentina taraftarlarına da selamlarını iletti.

Uğurlu geldi

Lucas Torreira'nın tribünden takip ettiği maçta Fiorentina, sahasında ağırladığı Verona'yı 2-0 ile geçti. Hafta arasında İstanbul'da Başakşehir'e 3-0 mağlup olan İtalyan ekibi, resmî maçlardaki 8 maçlık galibiyet hasretini Torreira'nın da izlediği Verona maçıyla sonlandırdı.

Son gol Torreira için

Fiorentina'nın Arjantinli yıldızı Nicolas Gonzalez, 90. dakikada attığı golle takımını Verona karşısında 2-0'a öne geçirmiş ve maçın da skorunu belirlemişti. Nicolas Gonzalez, attığı bu golü yakın arkadaşı Lucas Torreira'ya gönderdi.

Labaro Viola'ya göre Arjantinli oyuncu, gol sonrası Lucas Torreira'nın karşılaşmayı takip ederken taktığı gözlükleri belirten bir işaret sonrasında havaya kaldırdığı yumruk ve kalbine doğru işaretiyle golü Torreira'ya ithaf etti.

Yakın ilişkileri sürüyor

Lucas Torreira, eski takımı Fiorentina ile bağını koruyor. Uruguaylı oyuncu, takım içinden yakın dostluklara sahipken Nicolas Gonzalez gibi bir başka Arjantinli isim Martinez Quarta ile de çok yakın.

Fiorentina'nın Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşma öncesinde de Lucas Torreira ile Martinez Quarta, İstanbul'da hasret gidermişlerdi.

İtalya'dan Avusturya'ya geçti

Galatasaray'dan takım arkadaşı Fernando Muslera ve Fenerbahçe 'den Diego Rossi ile birlikte Uruguay Milli Takımı kadrosuna çağrılan Lucas Torreira, Floransa'da takip ettiği maç sonrası Viyana'ya geçti. Uruguay, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 23 Eylül'de Viyana'da İran ile bir hazırlık maçı oynayacak. Güney Amerika ekibi, sonrasında ise 27 Eylül'de Slovakya'da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'ye adapte oluyor

Fiorentina ile iyi ilişkilerini sürdüren Lucas Torreira, Arsenal'den transfer olduğu Galatasaray ve Türkiye'ye adaptasyon adına da olumlu bir süreç geçiriyor. 2-1 kazanılan Konyaspor maçı sonrası adaptasyon süreci ve Türkçe ile olan imtihanına ilişkin açıklamalar yapan Torreira, "Türkçe çok zor bir dil. Şöförüm ve aşçımla konuşmaya çalışıyoruz. Florya’da da herkes bize yakın davranıyor. Konuşmamız için yardımcı oluyorlar bize. Sempatik olmaya çalışıyorum, herkesle yakın ilişki kurmaya çalışıyorum. Bu şekilde ilerletmeye çalışıyorum Türkçemi" ifadelerini kullanmıştı.