Sarı-Kırmızılılar'ın, Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois 3 yıllık imzayı attı. Fransız oyuncu, törenin ardından Galatasaray 'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

'Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum' diyen 27 yaşındaki futbolcu, "Çok tutkulu bir şekilde karşılandım. Bir sürü kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ben de onları statta görmek ve onların desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimiz en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Önce kupayı kazanmak ve sonra da Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Ben de ilk maçıma çıkmak ve taraftarların önünde performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" dedi.







