Galatasaray'ın Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou, dün Sarı Kırmızılı formayla ilk maçına Aytemiz Alanyaspor karşısında çıktı. 55 dakika oyunda kalabilen Yunan forvetin performansı Fransız basınında da geniş yer buldu.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, 30 yaşındaki golcünün Cim Bom'daki ilk maçının "Kostas Mitroglou, Galatasaray'da siftah yapamadı" başlığıyla okuyucularıyla paylaşırken oyuncunun maç boyunca yalnızca 7 kez topa dokunabildiğine vurgu yaptı.

France Football dergisi ise yıldız isimle ilgili olarak yaptığı haberde "Kostas Mitroglou için Galatasaray ile utangaç başlangıç" başlığını kullandı. Dergi, Mitroglou'nun rakip ceza sahasının çok uzağında kaldığı ve oyunda pek gözükmediği yorumunda bulundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler