Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu: Sonu şampiyonluk olsun!

Süper Lig 'in ilk haftasında Antalyaspor'u 90. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 deviren Sarı-Kırmızılılar sezona 3 puanla başladı.

Mücadelenin ardından da Galatasaray 'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Bir topu direkten dönen 23 yaşındaki futbolcu, "Bugün benim kardeşimin doğum günü. Galibiyet sözü vermiştim. Reyyan'cım doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı senelere. Maça gelirsek; İki takım için de zor bir hava koşulu vardı. Hava çok sıcaktı, istediklerinizi yapamıyorsunuz. Çok yoğun tempoda maç geçiyor, zor oldu havadan dolayı. Çok önemli 3 puandı. Haftaya Giresun'la içerde oynayacağız. Bu galibiyet bize moral verdi. Okan hocama da hayırlı olsun diliyorum, sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.



