Süper Lig 'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray 'ı konuk etti. 65. dakikadan sonra 10 kişi oynayan Lacivert-Mavililer'e karşı Sarı-Kırmızılılar kilidi açamadı ve mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

57'de Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna giren Juan Mata performansıyla alkış aldı. Maçın ardından konuşan İspanyol oyuncu, "Zor bir maçtı, lider bir takımla oynadık. Güçlü bir taraftar vardı. İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Ancak şansları değerlendiremedik, gol atamadık, bunun için mutsuzum. Çok istekliyiz, yaz döneminde iyi oyuncular aldık. Şampiyon olmak için kazanmalıyız. İyi olduğumu düşünüyorum ama iç sahadaki ilk maça da kendimi hazırlamak için çalışıyorum. Üst seviyedeki bilgimi, Galatasaray'a yardım etmek için kullanmak istiyorum" dedi.







