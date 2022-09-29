Son dönemin en büyük ama en sessiz transferlerinden biri olan Juan Mata, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında ortaya koyduğu performansla, Galatasaray 'a çok önemli katkılar sağlayacağının sinyalini verdi. Adana Demir deplasmanında kulübede olması beklenen 34 yaşındaki futbolcu, yaz başında Manchester United'den ayrılınca hiçbir takımla çalışmamasına rağmen kısa sürede kendini toparlayarak ne kadar çalışkan ve profesyonel olduğunu kanıtladı. Üstün bir oyun zekasına sahip olan İspanyol yıldız, diğer taraftan eğitim hayatıyla da dikkat çekiyor.

Albert Einstein tüm zamanların en iyi fizikçilerinden biri olarak kabul edilir.

18 puanlık fark var

Valencia ve Chelsea formaları giydiği dönemlerde, önce Camilo Jose Cela Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Mata, ardından Madrid Teknik Üniversitesi'nde de Pazarlama bölümünü bitirdi. Tecrübeli futbolcunun bir sonraki hedefi ise psikoloji okumak. Bunu da ya Galatasaray'da oynarken ya da İstanbul'dan ayrılınca gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mata'nın dikkat çeken bir diğer özelliği, ölçülmüş IQ puanının 142 olması. Bu da dünyaca ünlü bilim adamı Albert Einstein'dan sadece 18 puan geride olduğu anlamına geliyor.