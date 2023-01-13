Galatasaraylı Juan Mata: Çok büyük bir kulüp...

Galatasaray , Fenerbahçe zaferinin ardından sahasında Hatayspor engelini de rahat geçti. Sarı-Kırmızılılar, Juan Mata (2), Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis'in golüyle sahadan 4-0 galip ayrılarak ligin ilk yarısını 42 puanla lider tamamladı.





Attığı iki golle 3 puanın mimarlarından biri olan Juan Mata, Galatasaray formasıyla ikinci kez 11'de maça başladı. Büyük bir sevinç yaşayan İspanyol süperstar karşılaşmanın ardından da mutluluğunu gizleyemedi.

'Böyle devam etmek istiyoruz'

34 yaşındaki futbolcu, "Sonuçtan çok mutluyuz. Geçen hafta önemli bir maçı kazandık. Bu maç da çok önemliydi ve kazandık. Gol attığım için çok mutluyum. Böylece taraftarla daha çok yakınlaşmış oldum. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum. Harika bir stadyumda, büyük bir taraftarla mücadele ediyoruz. İyi iş çıkarıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.

'Mükemmelliği ararken mütevazı olmaya dikkat ediyoruz'

Aynı performansı sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerine dikkat çeken tecrübeli orta saha, "Geçen hafta çok önemli bir maç vardı. Bugün de bu şekilde devam ediyor olmamız çok önemliydi. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu kolay olmayacaktır. Mutlaka çok önemli karşılaşmalarda bulunacağız. Biz olabildiğince mükemmelliği ararken, bir yandan da mütevazı olmaya dikkat ediyoruz. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Golle katkı sağladığım için mutluyum'

Galibiyete gol atarak katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Mata, "Kazandığımız için ve gol atarak bu galibiyette bir payım olduğu çok mutluyum. Hepimiz takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada daha çok oynuyorum, daha az oynuyorum karşılaştırması yapmıyorum. Çok sağlıklı bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Hepimiz takıma öncelik gösteriyoruz" diye konuştu.

'Bu kutlamayı istiyordum'

İç sahada ilk kez gol sevinci yaşadığı hatırlatılan İspanyol orta saha, "Çok mutluyum, bu kutlamayı yapmayı çok istiyordum. Bu sahada ilk gol sevincimi yaşadım. Bunu taraftarla kutladık. Taraftarlar dışarda karşılaştığımız zaman da bana çok iyi davranıyor. Saha içinde de çok iyi davranıyorlar" dedi.

'Katkı sağlamaya çalışıyorum'

Fiziksel açıdan şu anda kendisini iyi bulduğunu dile getiren Mata, şöyle konuştu:

"Kendimi iyi biliyorum. Yazı biraz daha uzun geçirdim fakat sonrasında iyi antrenmanlar yaptık. Milli arada da Antalya'da güzel bir çalışma yaptık. Ben şu anda kendimi iyi buluyorum ve olabildiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum."

'Bir bütün olarak hareket ediyoruz'

Takım olarak birlikte hareket ettiklerini belirten Mata, "Oyuncular, hocalar, ekibimiz, bütün çalışanlarımız aynı şekilde, bir bütünün parçası olarak hareket ediyoruz. Yardımcı olmaya, birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Hoca olmak tabii ki zor bu durumda. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Aynı performansı göstermeye çalışıyoruz. Olabildiğince bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Konuşmak için erken'

Kariyerinde Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi birçok başarısı olduğu ancak henüz lig şampiyonluğu yaşayamaması hatırlatılan tecrübeli orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

"Umarım şampiyon oluruz. Burada ligi kazanmak, müzemizdeki birçok kupaya, bir kupa daha eklemek bizim istediğimiz bir şey, amacımız o. Fakat sezon uzun, şu anda konuşmak için erken. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

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