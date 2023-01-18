Galatasaraylı isme gelen teklif ortaya çıktı

Sezon başında önemli isimleri takıma katarak sezona başlayan Galatasaray , haftalar geçtikçe yakaladığı tempoyla daha iyi bir oyun oynamaya başladı.

Ligde liderlik koltuğuna oturmayı başaran sarı - kırmızılılarda yönetim ve teknik heyet işleri sıkı tutuyor. Galatasaray, devre arasında yeni isimleri kadroya katmak için transfer görüşmelerini sıklaştırırken, takımdan ayrılacak isimler için de görüşmeler yapılıyor.





SOL BEK SORUNU

Spor Toto Süper Lig'de sol bek sorunu yaşayan Galatasaray, bu duruma henüz bir çözüm bulamadı. Patrick van Aanholt'un bekleneni verememesi, Emre Taşdemir'in sık sık sakatlanması sarı - kırmızılıları bu bölgeye transfer arayışına itti.

Sezon başında transfer edilen Kazımcan Karataş'ın da sakatlanmasından dolayı Teknik Direktör Okan Buruk bu bölgede Fransız sağ bek Leo Dubois'ya şans veriyor.

UĞUR ÇİFTÇİ BEKLEMEDE

Galatasaray, Sivasspor ile sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi'nin transfer için anlaşmaya varmıştı. Daha sonra bu transferde bir kriz çıktı. Fanatik'in elde ettiği bilgiye göre; Uçak biletini alan ve İstanbul'a gelmek için saatleri sayan Uğur Çiftçi'ye kötü haber geldi.





Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmek istememesi sebebiyle Uğur transferinde pürüz çıktı. Sivasspor'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın aradaki sorunları çözmesi ve Uğur'u kadroya katması bekleniyor. Uğur Çiftçi Sivaspor'da bu sezon 23 resmi karşılaşmaya çıkarken 5 asistle ön plana çıktı.

EMRE TAŞDEMİR'E BİR TEKLİF DAHA

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Emre Taşdemir'e bir talip daha çıktı. Sivasspor'u reddeden 27 yaşındaki oyuncuyu TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor istedi. Emre Taşdemir, Samsunspor'dan gelen bu teklifi de reddetti.

Süper Lig'e yükselme planları yapan Karadeniz ekibi de Atilla Turan ve Yasin Güreler'i gündemine aldı.

EMRE TAŞDEMİR'İN ŞARTI

Gelen tekliflere rağmen kulüpten ayrılmayı kabul etmeyen Emre Taşdemir, İstanbul'dan bir takım olursa ayrılmaya sıcak bakıyor. Ligin ilk yarısında Fatih Karagümrük karşısında oynadığı futbolla alkış alan sol bek oyuncusu, İstanbul dışına gitmeyi ise iyi bir kontrat teklifi gelirse kabul edecek.





2019 yılında bedelsiz olarak Bursaspor 'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Taşdemir, sırasıyla 2020'de Kayserispor, 2021'de ise Giresunspor'a kiralanmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de üç maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bir gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr