Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın eski yıldızı Cappie Pondexter'in yıllar önce verdiği bir röportajı sosyal medya hesabı üzerinden tekrar paylaşmasının ardından Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben'den flaş bir paylaşım geldi.

Pondexter'ın ''Galatasaray yok. Bu değişmez bir gerçek. Biz hep daha büyük olacağız.'' paylaşımını alıntılayarak cevap veren Işıl, "Geç cevap verdiğim için üzgünüm fakat 'Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan da gönderme geldi

Işıl Alben'in paylaşımının ardından Galatasaray Kulübü'nden de bir gönderme geldi. 6 yıl önce ezeli rakibi Fenerbahçe'yi finalde mağlup edip Euroleague'i kazandıkları maçtan bir kare paylaşan Sarı Kırmızılı ekip, ''Günaydın #Galatasaray Ailesi'' notunu düştü. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.